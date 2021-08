Lorella Cuccarini, la dedica a Silvio Testi per i 30 anni di matrimonio: “11mila giorni di te e di me”

Lorella Cuccarini ha dedicato un messaggio al marito Silvio Testi in occasione del loro 30esimo anniversario di matrimonio.

Lorella Cuccarini ha dedicato un messaggio a suo marito Fabio Testi in occasione del loro 30esimo anniversario di matrimonio.

Lorella Cuccarini: l’anniversario di matrimonio

Per 30 anni Lorella Cuccarini e Fabio Testi sono stati inseparabili e in occasione delle loro “nozze di perla” la celebre conduttrice ha dedicato un messaggio al marito, padre dei suoi 4 figli.

“Quasi 11mila giorni di te e di me”, ha scritto la conduttrice postando una sua foto in compagnia del marito.

In passato la conduttrice ha confessato che avrebbe frequentato Fabio Testi per quasi due anni prima che tra loro scoccasse la scintilla: “Ci siamo conosciuti sul lavoro in fondo, ma eravamo entrambi impegnati. Ci siamo innamorati dopo due anni, e all’inizio avevamo una gran paura di rovinare il nostro rapporto professionale che era di grande stima reciproca.

Ci è andata bene, ci vuole una certa dose di fortuna, ma anche tanta buona volontà. Noi ci abbiamo lavorato tanto, sul nostro rapporto e continuiamo a farlo. È naturale aver vissuto dei disagi, ma tutto sta a essere poco autoreferenziali”, ha detto. Dopo le nozze il 3 agosto 1991 i due sono diventati genitori di Sara, nata il 4 agosto 1994, Giovanni, nato il 19 settembre 1996, e infine i due gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio del 2000.

Lorella Cuccarini e Fabio Testi: la crisi

Lorella Cuccarini ha confessato che in passato lei e il marito hanno vissuto un momento di crisi quando entrambi hanno perso le loro madri. “Viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio”, confessò la conduttrice. In seguito lei e il marito sono riusciti a ritrovare la loro complicità e a superare quel difficile momento.

Lorella Cuccarini: la scomparsa di Raffaella Carrà

Di recente la conduttrice è finita nell’occhio del ciclone per un messaggio da lei dedicato a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso a causa di un tumore ai polmoni. In passato Lorella Cuccarini si era scagliata contro la Carrà attraverso un post sui social e molti hanno giudicato come ipocrita il suo comportamento nei confronti della famosa collega scomparsa.