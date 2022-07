Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi scoprono il sesso del figlio: arriverà un maschietto oppure una femminuccia?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno finalmente scoperto il sesso del primo figlio. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua dolce metà hanno organizzato un mega party con familiari e amici, condividendo sui social il momento più importante della serata: maschietto o femminuccia?

Lorenzo e Claudia scoprono il sesso del primo figlio

I gender reveal party sono ormai diventati la norma. Così anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno scelto di seguire la moda del momento per scoprire il sesso del primo figlio. Gli ex volti di Uomini e Donne hanno organizzato una festa bellissima, invitando familiari e amici più intimi. Palloncini rosa e celesti e dolci a tema. A rubare la scena un armadio completamente bianco. Al suo interno i palloncini colorati in base al sesso del primo figlio di Lorenzo e Claudia.

Lorenzo e Claudia aspettano una femminuccia

“Boy or girl?“, ha scritto Riccardi su Instagram prima di scoprire il sesso del primogenito. Ad un certo punto della serata, Lorenzo e Claudia hanno finalmente aperto l’armadio e sono stati sommersi di palloncini rosa. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta accoglieranno in famiglia una bella femminuccia. Qualche giorno fa, la Dionigi aveva confessato ai fan di desiderare una bimba, mentre Lorenzo avrebbe voluto un maschietto.

La reazione di Lorenzo e Claudia

Appena hanno scoperto il sesso del primo figlio, Riccardi e la Dionigi si sono abbracciati fortissimo. “It’s a… Quanti di voi avevano indovinato? Ti aspettiamo amore nostro“, hanno scritto i futuri genitori su Instagram. Claudia si è emozionata tantissimo e anche Lorenzo è apparso piuttosto agitato.