Lotteria degli scontrini, estrazione 13 maggio 2021: i vincitori e i premi in palio

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha comunicato oggi vincitori della terza estrazione mensile della Lotteria degli scontrini: venti i premi in palio.

Nella giornata del 13 maggio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato i dieci utenti vincitori della terza estrazione mensile della Lotteria degli scontrini, che riceveranno ciascuno un premio di 100mila euro. Come con le precedenti estrazioni di aprile e marzo, anche questa volta sono inoltre stati nominati dieci esercenti per scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria, che riceveranno invece un premio da 20mila euro ciascuno.

Lotteria degli scontrini, estrazione 13 maggio 2021

Come ricordato in precedenza, per poter partecipare alla Lotteria degli scontrini è necessario essere in possesso del codice lotteria che dovrà essere mostrato all’esercente prima di effettuare ogni acquisto. I biglietti virtuali che permettono di partecipare alle estrazioni della lotteria possono essere ottenuti dagli acquirenti a ogni acquisto dal valore superiore ad 1 euro e pagato con sistemi tracciabili.

Si ricorda inoltre che le estrazioni della Lotteria degli scontrini sono a cadenza mensile, settimanale e annuale Per le estrazioni settimanali bisognerà attendere il prossimo 10 giugno, mentre le estrazioni mensili sono previste il secondo giovedì di ogni mese: la prossima estrazione mensile è in programma per giovedì 10 giugno, in concomitanza con la prima estrazione settimanale.

Lotteria degli scontrini, i codici estratti oggi

Come comunicato sul profilo Twittere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dieci codici estratti sono i seguenti:

0649-0064 53MN2019954

0661-0012 3BIWB006637

0040-0041 99IEB014616

0890-0252 53SNS301839 01070018

0872-0058 99SEA002159 B6510001

0261-0012 53SNS302406 00270032

0894-0128 53SNS301826 0148005

0636-0032 96MKR008604

0951-0080 53SNS300461 11590017

0552-0072 88I24008290

Lotteria degli scontrini, come verificare la vincita

La verifica dell’eventuale vincita sarà responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che provvederà ad informare il vincitore a seconda che esso sia l’acquirente o l’esercente, tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

Nel caso invece non si voglia attendere l’arrivo della comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’utente potrà verificare l’eventuale vincita attraverso la propria area riservata. Una volta entrato, sotto la voce “Le mie estrazioni” comparirà un messaggio che lo avviserà della vittoria di uno dei premi in palio. Nel caso in cui l’utente invece non sia registrato all’interno dell’area riservata, dovrà aspettare che sulla home page del portale lotteria vengano pubblicati, dopo ogni estrazione, gli scontrini corrispondenti ai biglietti estratti, in modo tale da confrontare i codici dei biglietti in proprio possesso con quelli estratti.