Denis Bergamin e Monica, ex concorrenti della prima edizione di Love Island Italia, hanno rivelato come sia il loro rapporto dopo la fine del reality.

La coppia composta da Denis Bergamin e Monica, ex concorrenti della prima edizione del reality Love Island Italia, torna nuovamente a far parlare di sé in seguito alla diffusione di nuove indiscrezioni.

Love Island, Denis e Monica: il rapporto tra la coppia dopo la fine del reality

Denis Bergamin e Monica hanno partecipato alla prima edizione del reality Love Island Italia, la cui conduzione è stata affidata all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis.

Il format, trasmesso da Discovery+, è incentrato su un gruppo di sei ragazzi e sei ragazze che convivono nella stessa villa situata alle Canarie, trascorrendo insieme un determinato periodo di tempo nel tentativo di scoprire se tra i concorrenti possa scoccare la scintilla.

In questo contesto, quindi, Denis e Monica si sono reciprocamente avvicinati l’uno all’altra, vivendo non solo momenti felici ma anche momenti ricchi di tensione e incomprensioni.

Nelle ultime ore, in particolare, Denis Bergamin ha riacceso l’interesse dei fan della coppia rilasciando alcune dichiarazioni incentrate sul suo attuale rapporto con la ragazza.

Love Island, Denis e Monica: la curiosità e i sospetti dei fan

Il superamento dei momenti più critici aveva portato la coppia a rafforzarsi e a classificarsi al secondo posto del reality condotto da Giulia De Lellis.

Al termine di Love Island Italia, inoltre, Denis Bergamin e Monica hanno continuato a frequentarsi e si sono concessi un viaggio in Costiera Amalfitana e hanno deciso di incontrare insieme altri ex concorrenti del reality.

Dalla loro ultima apparizione pubblica insieme, tuttavia, è trascorso parecchio tempo e la singolare circostanza ha suscitato sospetti e curiosità nei fan che hanno deciso di chiedere a Denis Bergamin in che rapporto sia attualmente con Monica.

Nel corso di una diretta Instagram con Giulietta Romani, il ragazzo ha rivelato che non è possibile vederlo spesso con la sua compagna a causa della lontananza che li separa.

Love Island, Denis e Monica: le dichiarazioni del modello veneto

Il rapporto tra Denis Bergamin e Monica è un rapporto a distanza in quanto il ragazzo vive in Veneto mentre la ragazza risiede a Roma. Una simile distanza, quindi, rende complessa l’organizzazione degli incontri soprattutto in considerazione del fatto che nessuno dei due si sente pronto per una convivenza.

A questo proposito, Denis Bergamin ha spiegato che, prima di andare a convivere con la compagna, deve essere assolutamente certo del rapporto sentimentale che sta vivendo.

Infine, attraverso le sue stories di Instagram, il ragazzo ha affermato che non ci sono novità per quanto riguarda la sua storia con Monica e che, qualora ci fossero aggiornamenti, li fornirà in prima persona.