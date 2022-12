Luca Argentero e Cristina Marino, secondo figlio in arrivo: sarà maschio o f...

Luca Argentero e Cristina Marino, secondo figlio in arrivo: sarà maschio o f...

Luca Argentero e Cristina Marino, secondo figlio in arrivo: sarà maschio o f...

Tra pochi mesi Luca Argentero e Cristina Marino daranno il benvenuto al loro secondo figlio e i due hanno svelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia.

Luca Argentero e Cristina Marino: il secondo figlio

Dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza, nata a maggio 2020, Luca Argentero e Cristina Marino diventeranno genitori per la seconda volta all’inizio della primavera 2022. I due sono entusiasti per l’arrivo di questo secondo bebè, che hanno desiderato entrambi ardentemente. L’attrice ha svelato a Grazia che questa volta si tratterà di un maschietto e ha confessato di avere la speranza che il piccolo ami lei almeno quanto sua figlia sia innamorata del papà.

“L’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale”, ha rivelato.

Al momento Cristina Marino e Luca Argentero hanno preferito non rivelare quale sarà il nome del loro bambino e del resto anche quello della piccola Nina era stato svelato solo dopo la sua nascita. I fan sono più felici che mai per la coppia e sperano di saperne presto di più sulla gravidanza e sull’arrivo di questo secondo bebè in casa Argentero-Marino.

Il matrimonio

I due attori sono convolati a nozze nel 2021 con una romantica cerimonia a Citta della Pieve, dove trascorrono molto del loro tempo libero. I due sono più uniti e innamorati che mai e sui social non perdono occasione per scambiarsi dediche romantiche e messaggi d’amore.