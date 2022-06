Luca Calvani fa coming out e presenta il fidanzato: “Noi”

Luca Calvani, ex vincitore dell'Isola dei Famosi, ha fatto coming out attraverso i social.

L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi, Luca Calvani, è uscito allo scoperto con il suo compagno, con cui gestisce un agriturismo in Toscana.

Luca Calvani: il coming out

Luca Calvani ha scritto un romantico messaggio sui social e ha ufficializzato la sua storia con Alessandro Franchini, l’uomo a cui è legato da circa 6 anni e con cui ha deciso di prendere in gestione un agriturismo in Toscana.

“Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, ha scritto l’ex volto dell’Isola dei Famosi postando una foto in cui è ritratto al tramonto insieme al fidanzato e al loro cane. In tanti hanno fatto i complimenti alla coppia e per il momento non è dato sapere con esattezza quando i due si siano conosciuti. Luca Calvani svelerà ulteriori dettagli sulla questione?

La carriera

Luca Calvani si è fatto conoscere per i suoi ruoli nel grande e nel piccolo schermo. Nel 2000 ha debuttato in tv con Distretto di polizia e a seguire ha interpretato un piccolo ruolo ne Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek.

Nel 2006 è stato il vincitore dell’Isola dei Famosi e a seguire ha preso parte a fiction del calibro di Un posto al Sole, Tutti pazzi per amore, Don Matteo 7 e Beautiful.