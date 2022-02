Luca Morini, noto come Don Euro, condannato in primo grado ad anni sette e mesi sei

Don Euro, l'ex Parroco di Massa, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Massa per i reati di estorsione e di sostituzione di persona

Luca Morini – noto come Don Euro – è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Massa. Vediamo più da vicino questa vicenda.

Don Euro condannato in primo grado: la richiesta del PM e della Difesa

Il Pubblico Ministero aveva invocato – per Luca Morini – una pena di anni otto e mesi sei.

Al contrario, la Difesa aveva chiesto l’assoluzione, dopo essere stata attribuita la seminfermità mentale a Luca Morini.

Don Euro condannato in primo grado: la Sentenza

Luca Morini è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Massa. A tal proposito, si segnala che la Sentenza – arrivata dopo una Camera di Consiglio di circa un’ora – ha disposto la condanna di Luca Morini ad anni 7 anni e mesi sei di reclusione per il reato di estorsione all’ex Vescovo di Massa Carrara – Monsignor Giovanni Santucci – e per il reato di sostituzione di persona perché si sarebbe finto un Magistrato con gli escort che frequentava.

Inoltre, Luca Morini è stato assolto per un episodio di estorsione ad una Suora, per un altro caso di sostituzione di persona e dalle accuse di autoriciclaggio e cessione di droga.

Infine, il Tribunale ha riconosciuto alle Parti Civili – quattro escort – complessivamente Euro 14.000 di risarcimento danni.

Don Euro condannato in primo grado: come è nato lo scandalo

Per Don Euro – così chiamato dai fedeli per l’affabile modalità con cui chiedeva somme di denaro – lo scandalo si originò nel 2015 a seguito di una Denuncia da parte di un escort.

In particolare, l’escort indicò che Don Euro gli confidò di aver speso i soldi dei suoi fedeli in cene, viaggi, spa di lusso e festini hard.