Onestini smentisce il flirt con l’ex di Brosio: “Notizie false, sono stato lasciato con un messaggio”

Luca Onestini si è sfogato via social per i gossip sul suo conto e ha smentito il presunto flirt con l'ex fidanzata di Paolo Brosio.

Attraverso i social Luca Onestini ha smentito i rumor in circolazione riguardanti i suoi presunti flirt e si è sfogato per il difficile momento che starebbe attraversando a causa della rottura da Ivana Mrazova.

Luca Onestini: lo sfogo

Con una serie di stories via social Luca Onestini ha messo a tacere le voci in circolazione in merito ai suoi presunti flirt, uno su tutti quello – balzato alle cronache nelle scorse ore – che lo avrebbe visto implicato insieme a Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio.

Onestini ha specificato che la ragazza sarebbe giunta al tavolo a cui lui si trovava seduto in compagnia di amici (accompagnata per altro da una uomo). Onestini ha anche specificato che per lui questi sarebbero giorni di grande sofferenza dovuta in particolar modo alla rottura con Ivana Mrazova, a cui è stato legato per quasi quattro anni.

“Ci sono dei parassiti dell’umanità anche qui sul web che non dovete ascoltare e andate a verificare.

(..) vengo da un periodo molto complicato, di grande sofferenza e andrà avanti (…) quando si chiude una storia non è mai facile (…) inventarsi queste notizie del c*** in questo periodo qua vuol dire non avere un anima. Comunque tornando a noi leggo notizie che mi associano ad altre donne. Sono stato lasciato su What’s app dopo 4 anni e vengo dipinto come un p***niere (…) ma stiamo scherzando?”, ha tuonato, e ancora: “L’ex di Brosio era accompagnata da un altro uomo è venuta al tavolo dove io ero seduto con altre sei persone (…) e quindi?”, ha dichiarato.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la rottura

Come un fulmine a ciel sereno è giunta la notizia della rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova che, fino a qualche tempo fa, sembravano felici ed affiatati. L’ex gieffino ha confermato la notizia tramite social, dove ha dedicato parole colme d’affetto e d’ammirazione all’ex fidanzata. “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso.

Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”, ha scritto.

Luca Onestini: la reazione di Ivana

Mentre Onestini aveva usato toni gentili per mettere la parola fine alla sua storia con Ivana, la modella aveva replicato via social con quella che sembrava una frecciatina indirizzata a lui. “Non è vero che ci siamo aspettati e supportati”, aveva scritto Ivana Mrazova via social.