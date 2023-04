Lucy Welcher, è polemica: "Sono troppo bella per alzarmi alle 6 e lavorare"

Polemica per l'influencer Lucy Welcher: la frase "sono troppo bella per alzarmi alle 6 e lavorare" non piace ai fan.

Una polemica degna di nota ha investito l’influencer Lucy Welcher. La ragazza, 19 candeline all’attivo, sostiene di essere troppo bella per alzarsi alle 6 del mattino per lavorare.

Lucy Welcher: scoppia la polemica

Lucy Welcher è un’influencer canadese di 19 anni che sta facendo parecchio discutere per una serie di affermazioni assurde. La ragazza, che su TikTok vanta un certo seguito, ha fatto infuriare i fan perché ha dichiarato che è troppo bella per alzarsi alle 6 del mattino e andare a lavorare.

Le dichiarazioni di Lucy Welcher

La Welcher ha dichiarato:

“Io non ho nessuna intenzione di lavorare per il resto della mia vita. Non voglio certo svegliarmi alle 6 di mattina per i prossimi 60 anni. No, sono troppo bella per questo”.

Lucy ha cancellato il video dopo pochissimo, ma la polemica era già partita.

Lucy Welcher sommersa dalle critiche

Le parole di Lucy hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan che non le hanno risparmiato critiche al vetriolo. A riportare i commenti è stato il Daily Mail: “Il mondo non gira attorno a te” oppure “Perché non provi a diventare adulta invece di comportarti da principessa viziata?” o ancora “Questi giovani pensano di guadagnare non avendo qualità e non sapendo fare nulla“. Davanti alla polemica, la Welcher ha così motivato il suo scivolone: