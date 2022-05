Lutto nel mondo della fisica: è morto Giuliano Parrini

Cordoglio nell'Ateneo di Firenze, a causa della morte di Giuliano Perrini, associato di Esperimentazioni di Fisica.

Giuliano Parrini, associato di esperimentazioni di fisica all’Università di Firenze, è morto all’età di 81 anni. Lo studioso era nato a Firenze nel 1941, iniziando poi i studi accademici in Ateneo alla fine degli anni ’60.

La sua carriera è stata costellata da molti successi, tanto da diventare poi professore associato nel 1980 ed ha insegnato fino al 2011.

Senza ovviamente dimenticare i primi lavori svolti al CERN di Ginevra basati su esperimenti in camere a bolle.

L’Ateneo lo ricorda con molt affetto:

“É stato un pioniere nell’uso dei rivelatori a silicio per la fisica delle alte energie. Al Cern, ha contribuito alla progettazione e costruzione del rivelatore di vertice di Aleph, il primo con silici a strisce doppia faccia, per poi dare, agli inizi degli anni 2000, il suo contributo essenziale al tracciatore al silicio di Compact Muon Solenoid – CMS, uno dei più grandi rivelatori di particelle e infrastruttura di importanza fondamentale per la successiva scoperta del bosone di Higgs”.