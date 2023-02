Lutto per Ganago prima di Juventus-Nantes, morta la figlia Chloe: “Nessuno dovrebbe soffrire così”

Un tragico lutto ha devastato il calciatore Ignatius Ganago poco prima della partita Juventus-Nantes quando sua figlia di soli 5 anni è improvvisamente deceduta.

Lutto per Ganago prima di Juventus-Nantes, morta la figlia Chloe

La figlia del calciatore Ignatius Ganago, attaccante di formazione transalpina, è tragicamente deceduta alla vigilia di Juventus-Nantes. Lo sportivo, di origine camerunense e nato nel 1999, avrebbe dovuto giocare a Torino ma ha dovuto fare ritorno in patria per il terribile lutto. La bambina, Chloe, è improvvisamente deceduta a soli 5 anni a causa di una malattia fulminante.

Il dolore provato per l’atroce perdita è stato espresso da Ganago tramite un lungo messaggio postato sui social.

A corredo di una foto che lo ritrae insieme alla piccola, il calciatore del Nantes ha scritto: “Cari tifosi, questa settimana doveva essere una festa, l’opportunità di giocare una partita di Coppa contro uno dei più grandi club del continente. Ma, per me, questa sensazione sembra purtroppo molto lontana. Il mio mondo è crollato e sto attraversando ciò che nessun genitore dovrebbe affrontare”.

“Nessuno dovrebbe soffrire così”

Sono state tante le persone che hanno espresso vicinanza a Ganago e alla sua famiglia. A tutti coloro che hanno mostrato solidarietà per il terribile lutto, l’attaccante ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale. “Come sapete mia figlia non c’è più. Ma nel mio profondo dolore, voglio dire a voi, tifosi di Nantes, Lens, Nizza e anche a tutti gli altri, un grande grazie per i vostri numerosi messaggi. Vanno dritti al mio cuore.

Voglio anche ringraziare l’FC Nantes e i miei ex club, RC Lens e OGC Nizza per il loro supporto. Grazie al calore delle vostre parole, io e la mia famiglia siamo riusciti a sostenerci. È qualcosa che non ha prezzo e che non dimenticherò mai”, ha scritto.

Infine, il lungo messaggio di Ganago si chiude riportando l’attenzione sulla figlia: “Grazie a Dio, il funerale della mia piccola Chloe è andato molto bene, ora può riposare in pace.

(Oggi mi rendo conto di aver superato la prova più terribile per un padre, niente può più toccarmi o farmi del male). Mia piccola principessa, tu che sei lassù con il nostro Signore, sappi che tuo padre lotterà ancora più duramente affinché tu possa essere orgoglioso di lui”.