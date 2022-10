Madre morta in casa per un malore: il figlio 61enne la veglia per una settimana

Madre morta in casa per un malore: il figlio con problemi comportamentali non vuole abbandonarla e 61enne la veglia per una settimana

Arriva dall’Abruzzo la toccante storia di una anziana madre morta in casa per un malore e di suo figlio 61enne che la veglia per una settimana. I media territoriali spiegano che dopo il malore l’uomo è restato accanto alla salma senza informare nessuno di quanto successo.

Il figlio veglia la madre morta per giorni

Ma cosa è successo nell’animo del 61enne abruzzese? I media spiegano che la macabra scoperta della salma ormai tenuta in casa da giorni è stata fatta nella giornata di ieri, 19 ottobre, in una abitazione del comune di Lanciano, in provincia di Chieti. Secondo quanto riferito un uomo ha vegliato per una settimana la mamma morta in casa a causa di un malore fatale. Sempre gli organi di informazione spiegano che la defunta aveva 93 anni.

L’allarme di vicini e l’arrivo della polizia

A scoprire il corpo è stata la polizia. I vicini avevano iniziato a percepire un cattivo odore ed avevano allertato gli agenti che hanno trovato la salma in avanzato stato di decomposizione. Con la 93enne in casa viveva il figlio un 61enne con qualche problema di comportamento. Secondo il medico legale , l’uomo ha vegliato il corpo della madre ormai deceduta per non meno di una settimana.