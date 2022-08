Cristiano Malgioglio ha fatto alcune intime confessioni in vista dell'inizio del suo nuovo programma, Mi casa es tu casa.

Il paroliere più famoso della tv, Cristiano Malgioglio, ha confessato quale sarebbe l’unica donna per cui sarebbe disposto a “diventare etero”.

Cristiano Malgioglio: la confessione

Molto presto Cristiano Malgioglio tornerà in tv per la conduzione di Mi casa es tu casa, e per l’occasione il paroliere ha fatto alcune confessioni intime sulla sua vita privata, dall’amore spassionato per Jennifer Lopez al misterioso fidanzato turco che ormai avrebbe dimenticato.

Per quanto riguarda la neosposa di Ben Affleck, il famoso paroliere ha confessato che lei sarebbe addirittura l’unica donna per cui sarebbe “disposto a diventare etero”. “È l’unica per cui potrei diventare eterosessuale. Ho tre tatuaggi dedicati a lei”, ha confessato Malgioglio, che a quanto pare ha una vera e propria predilezione per Jennifer Lopez.

Da alcuni mesi a questa parte il noto volto tv è tornato single dopo aver avuto una relazione con un misterioso turco.

Oggi nel suo cuore sarebbe presente qualcun altro: “che però ancora non lo sa”, ha precisato.

Il nuovo programma tv

Il programma condotto da Malgioglio, Mi casa es tu casa, prenderà il posto di A raccontare comincia tu, il famoso programma condotto dalla compianta Raffaella Carrà. A tal proposito Malgioglio ha detto: “Raffaella Carrà aveva adattato il format alla sua personalità, e lo stesso farò io. Il merito è del direttore Stefano Coletta, che ha pensato a me dopo tanti anni di carriera.

Riceverò gli ospiti a casa mia per una chiacchierata all’insegna del divertimento e dell’ironia”.