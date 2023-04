Maltempo, allerta gialla per domani 16 aprile: le regioni a rischio

Sarà una domenica piovosa, quella di domani 16 aprile. La primavera tarda ad arrivare, specialmente al Centro-Sud, dove da giorni s’è abbattuto il maltempo con temporali, associati spesso a grandine e pioggia. Intanto la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani: ecco i territori interessati.

Aria gelida proveniente dalla Norvegia s’abbatte sull’Italia: maltempo soprattutto al Sud

Nello specifico, l’allerta meteo gialla arriva per l’Abruzzo, per rischio idraulico e temporali. Per rischio temporali in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria per rischio temporali, e per rischio idrogeologico in Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Il maltempo s’abbatterà domani, 16 aprile, specialmente al meridione. Secondo gli esperti ciò sarebbe imputabile a un vortice di aria gelida proveniente dalla Norvegia che ha investito l’Italia intera.

Temperature ancora giù un po’ ovunque, con minime che potrebbero toccare anche i 5-6 gradi, ben al di sotto della media stagionale. Insomma, è come se l’inverno non se se sia mai davvero andato, nonostante la primavera quasi inoltrata.

Il maltempo dovrebbe allentare la sua morsa al Nord, dove domani è previsto tempo sereno un po’ su tutto il settentrione, ad eccezione di qualche lieve precipitazione che dovrebbe interessare pianura padana e Veneto.