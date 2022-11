Maltempo, diffusa l'allerta arancione in Sicilia. In Calabria è gialla

Il maltempo non accenna a dare tregua alla nostra penisola. La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione In Sicilia.

Il maltempo continua a imperversare sulla la nostra penisola.

La Protezione Civile ha annunciato, attraverso una nota, che per la giornata di martedì 29 novembre è stata diffusa in Sicilia l’allerta arancione, mentre su diversi settori della Calabria è stata diramata l’allerta gialla.

Allerta maltempo in Sicilia e Calabria

La Protezione Civile ha reso noto nel comunicato che la situazione di instabilità è dovuta al passaggio della bassa pressione che dalle Baleari si sta spostando verso il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia.

Ciò avverrà a partire dalla sera di lunedì 28 novembre. Nelle ore di martedì 29 novembre e mercoledì 30 novembre tale moto si estenderà “verso le aree ioniche della penisola”.

Precipitazioni sparse sulla Sicilia

Stando a quanto emerge dal comunicato, già dalla prime ore del 29 novembre sulla Sicilia dovrebbero presentarsi “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale”.

Tali fenomeni potrebbero essere accompagnati da intensi rovesci, “attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, 29 novembre, allerta arancione in Sicilia e allerta gialla su settori della Calabria”.

Il bollettino di martedì 29 novembre

Di seguito il bollettino di criticità relativo alla fase previsionale del 29 novembre:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale