Il maltempo non accenna ad abbandonare la nostra penisola in questi giorni primaverili post-pasquali. Tra le perturbazioni che hanno colpito l’Italia in queste ultime ore, ce n’è stata una particolarmente eccezionale: a Reggello, nella città metropolitana di Firenze, si è verificata una forte grandinata: dalle numerose immagini che sono state condivise sui social è possibile notare le strade completamente imbiancate, ciò ha portato a disagi alla circolazione.



Maltempo, grandinata a Reggello: strade imbiancate

Stando a quanto riporta Valdarno24, la forte grandinata ha interessato le colline del Valdarno, colpendo in particolare il comune di Reggello. Qui la precipitazione ha avuto una durata di circa un quarto d’ora. Il ghiaccio che ha imbiancato il manto stradale, ha raggiunto diversi centimetri. Ciò è stato comunque sufficiente per ricreare un’atmosfera invernale, ma evidentemente fuori stagione.

La stazione nel resto della Toscana

Le perturbazioni hanno interessato diverse province della Toscana a cominciare dal capoluogo di Firenze, dove si sarebbe verificato un temporale forte, ma allo stesso tempo di breve durata. Pioggia particolarmente forte anche a Pitigliano, in provincia di Grosseto. A Pistoia è stato particolarmente colpito invece San Marcello Piteglio. Non ultimo, l’ondata di maltempo ha interessato Siena e Arezzo.