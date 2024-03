Maltempo in Italia: in 15 regioni è allerta

Le previsioni del meteo in Italia parlano di maltempo ed allerta in moltissime regioni: ecco i dettagli.

Italia, le previsioni del meteo

Le previsioni del tempo in Italia sembrano parlare molto chiaro. Proprio da oggi, lunedì 4 marzo 2024, si aprirà un periodo abbastanza instabile tra pioggia, vento e neve che coinvolgeranno molte regioni della penisola. In ben quindici di esse è già allerta meteo. Scopriamo i dettagli.

Allerta meteo: le regioni coinvolte

Quali sono le regioni interessate dall’allerta meteo? Partiamo dall’allerta arancione che vedrà coinvolte alcune zone dell’Emilia Romagna ed il Piemonte. L’allerta gialla interesserà: la Puglia, la Sicilia, la Campania, la Calabria, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, il Lazio e l’Umbria. Inoltre la stessa allerta riguarderà anche alcune zone delle seguenti regioni: Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sardegna e infine Toscana.

Previsioni meteo: molte criticità

Tante le situazioni complicate che sono quindi previste in diverse parti d’Italia. In Liguria, già da diverse ore, il maltempo ha causato frane e molti danni. In Piemonte si attende la piena del Po entro il mattino. In Valle d’Aosta, durante la giornata di ieri, si sono verificate delle situazioni critiche con delle valanghe. Nelle ultime ore, inoltre, anche ad Alessandria si sono registrati dei problemi per via del maltempo con delle frane e degli allagamenti