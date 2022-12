Mamma e due figli intossicati dal monossido di carbonio: soccorsi in codice giallo

Dramma con esito non fatale in Lombardia, dove una mamma e i suoi due figli restano intossicati dal monossido di carbonio: soccorsi in codice giallo assieme al papà, non sarebbero in pericolo di vita.

Da quanto si apprende la donna ha acceso un braciere per scaldarsi ed il gas si è diffuso negli ambienti e poco non li ha uccisi tutti e tre.

Mamma e due figli intossicati dal monossido

Tutto è accaduto nella serata di ieri mercoledì 14 dicembre: i media spiegano che una mamma con due figli sono rimasti intossicati da monossido di carbonio mentre erano nel loro appartamento. Il 118, allertato immediatamente dal 112, è giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco.

Per poco non si stava per consumare una tragedia, in quell’immobile in via Grigna a Rho, paese alle porte di Milano poco dopo le 21. Da quanto si apprende le tre vittime dell’avvelenamento sono state prontamente soccorse e trasportate in codice giallo all’ospedale Niguarda.

Il braciere a centro casa e le prime nausee

Purtroppo con crisi economica e rigori di stagione i casi da intossicazione da monossido di carbonio sono in netto incremento, anche quelli mortali.

Pare che la famiglia dell’hinterland milanese avesse acceso un braciere in casa per scaldarsi, ponendolo poi al centro dell’appartamento. A tarda serata sono partite le nausee, le emicranie e la debolezza, e con essi l’allarme. Il padre, un 49enne, è quello che ha avuto meno danni.