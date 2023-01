Maneskin, Damiano David: "Droga? Ormai non beviamo neanche più"

I Maneskin, nel corso di un’intervista rilasciata a The Guardian, hanno risposto alle ultime polemiche sul loro conto.

Dalla droga ai capezzoli di Victoria: la band capitanata da Damiano David non si tira indietro davanti a nulla.

Intervistati da The Guardian in occasione dell’uscita dell’ultimo album intitolato Rush!, i Maneskin si sono raccontati senza freni. Parlando delle ultime polemiche, Damiano David è partito dalle accuse di droga legate alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2021. Il cantante ha ammesso:

“La gente pensa che ci comportiamo come i Sex Pistols o i Mötley Crüe, ma non siamo niente del genere. Conosciamo bene i rischi legati all’uso di droghe e come possano influenzare il tuo corpo. Io non bevo nemmeno più alcolici”.