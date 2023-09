Sono tre le possibili misure che in autunno verranno considerate dal governo Meloni per andare in aiuto agli italiani appartenenti alle fasce di reddito più basse. Nello specifico, l’esecutivo ha intenzione di intervenire contro il caro carburanti e il caro bollette, ma attenzione anche alle novità sul Superbonus.

Manovra, governo Meloni al lavoro per aiutare i redditi bassi: le possibili novità

La strada verso la Manovra 2024 si fa sempre più definita ed entro la fine del mese il governo Meloni sarà in grado di conoscere nel dettaglio quali saranno veramente i fondi disponibili per avere spazio di agire. Con l’arrivo dell’autunno si definiranno nuove misure per aiutare i redditi più bassi e la prima di queste riguarda il bonus benzina. Appurato che il taglio delle accise è da escludere, l’esecutivo ha pensato di inserire questo bonus una tantum (forse da 150 euro). Secondo le prime stime, una misura di questo genere peserebbe fino ad 1 miliardo di euro al mese. Nel frattempo, il governo è già al lavoro anche sul bonus bollette, a fine mese scade la proroga del bonus sociale e l’esecutivo sta pensando a nuovi accorgimenti.

Focus sul Superbonus: le modifiche

Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha parlato del Superbonus mettendo in chiaro qual è l’idea del governo in merito: “Deve tutelare chi i lavori non se li potrebbe permettere, non chi se li può permettere e magari così non li paga.” Qualcosa, dunque, cambierà: “Se il credito del superbonus fosse cedibile solo da chi ha redditi bassi il problema sarebbe risolto, solo che poi abbiamo dei vincoli anche costituzionali” – spiega ancora Freni. Una prima idea sarebbe quella di dare una proroga al superbonus 110% per i condomini, in modo da prolungare gli effetti della misura fino ai primi mesi del 2024.