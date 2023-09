Siamo arrivati al tanto atteso 6 settembre, giorno del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, sulla Manovra. All’esame del governo di Giorgia Meloni sono previsto nuovi sostegni contro il caro-bollette, bonus benzina sul caro-carburanti e, pare, anche una stretta sul Superbonus.

Manovra, vertice di maggioranza: perché si fa

Come informa SkyTg24, durante la riunione che si svolgerà mercoledì 6 settembre, i vari partiti discuteranno le richieste da inserire nella Legge di Bilancio. Tuttavia, la presidenza del Consiglio, Chigi e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno ribadito la necessità di essere prudenti a causa delle risorse limitate. Si sottolinea che tutte le risorse disponibili saranno dirette verso le priorità e non ci saranno discussioni su richieste irrealizzabili. Il programma rimane invariato, ma sarà implementato nel corso della legislatura.

Meloni chiama a raccolta FdL

Per prepararsi ai prossimi appuntamenti e trovare un momento di convergenza, Giorgia Meloni ha organizzato una cena a cui ha invitato tutti i membri del suo partito, compresi i parlamentari e i ministri di FdI. Questo incontro si è tenuto la sera del 5 settembre e ha rappresentato una sorta di riunione preliminare prima di affrontare le sfide dell’autunno, in particolare l’elaborazione della Manovra. Meloni sembra essere sicura di sé e in un nuovo scatto condiviso su Instagram afferma: “Pronti per una nuova stagione di lavoro, per far tornare grande l’Italia”.