Manuel Bortuzzo vuole rientrare al GF Vip: l’appello

Manuel Bortuzzo ha lanciato un appello per chiedere di rientrare nella casa del GF Vip 6.

Dopo esser tornato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla fidanzata Lulù, Manuel Bortuzzo ha lanciato un appello affinche la produzione del programma accetti di farlo tornare allo show.

Manuel Bortuzzo: l’appello

A San Valentino Manuel Bortuzzo è tornato nella casa del GF Vip per fare una sorpresa alla fidanzata Lulù e ha espresso il desiderio di rientrare nel reality show per stare accanto alla fidanzata (così come fatto già da Biagio D’Anelli e da Alex Belli, a cui è stato concesso di tornare per diverse ore nel reality show).

Manuel Bortuzzo è dovuto uscire anticipatamente dal programma per via di alcuni motivi di salute e solo per San Valentino ha potuto fare una sorpresa – mantenendo la debita distanza – alla fidanzata Lulù.

“La nostra sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene. Oggi ho fatto l’intervista con Casa Chi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare.

E quindi spero che si potrà fare, io sono disponibile a tutto per lei”, ha dichiarato il nuotatore.

L’amore per Lulù

Lulù e Bortuzzo si sono innamorati nella casa del GF Vip e ben presto la loro storia è diventata importante. Inizialmente i due hanno vissuto alcuni alti e bassi, dovuti soprattutto alle attenzioni ossessive rivolte dalla principessa al giovane nuotatore.