Mara Venier festeggia il suo anniversario di nozze e sbotta: “Prima di scrivere ca***te…”

Mara Venier ha scritto un messaggio per festeggiare il suo anniversario con Nicola Carraro, ma un commento di una fan l'ha fatta infuriare.

Mara Venier ha condiviso via social una foto delle sue nozze con Nicola Carraro in occasione dei loro 16 anni di matrimonio. Un commento di una sua fan ha mandato la conduttrice su tutte le furie.

Mara Venier: l’anniversario di matrimonio

Mara Venier ha condiviso via social uno scatto in cui è ritratta sorridente al di fuori della chiesa dove lei e Nicola Carraro si sono sposati e ha scritto: “Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio”. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le loro congratulazioni alla conduttrice, ma un commento di una fan non ha mancato di mandarla su tutte le furie. “Auguri di cuore, anche se Renzo Arbore rimane nel cuore” ha scritto la donna in questione, mentre Mara Venier ha replicato scrivendo: “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra nulla.

Magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca…te”

La storia con Renzo Arbore

Mara Vernier ha vissuto una lunga storia d’amore con Renzo Arbore (durata fino al 1997) prima d’incontrare Nicola Carraro. I due hanno mantenuto buoni rapporti nonostante la fine del loro amore e, più tardi, la conduttrice ha ritrovato finalmente la serenità al fianco di Nicola Carraro, con cui oggi abita a Roma.