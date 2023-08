Marco Mengoni è su Tinder? Dopo l’apparizione di un profilo con spunte blu con nome e foto del cantante, una persona vicina all’artista è stata contattata da Il Fatto Quotidiano e ha fatto chiarezza sulla singolare vicenda.

Marco Mengoni su Tinder? La verità sul profilo

Da alcuni giorni, sul web, circola una notizia singolare sul conto di Marco Mengoni. Stando alle indiscrezioni diffuse online, il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo si sarebbe iscritto a Tinder, nota app di incontri. I fan, consci della caratteristica riservatezza del cantante, si sono straniti dopo aver appreso dell’esistenza del profilo – completato con tanto di spunte blu – e hanno subito cominciato a dubitare della sua veridicità.

Sulla vicenda, dunque, ha deciso di indagare in modo approfondito Il Fatto Quotidiano che ha contattato una persona vicina all’artista, scoprendo una volta e per tutte come stanno davvero le cose.

Fake o realtà? Svelato il mistero sul profilo a nome del cantante

Se Mengoni ha deciso di non commentare la notizia e la sua presunta presenza su Tinder, la persona molto vicina all’artista contattata da Il Fatto Quotidiano ha fatto chiarezza. “Con una grande risata ha smentito quel profilo Tinder”, si legge sul quotidiano online. La fonte, quindi ha ribadito che il cantante non ha nulla a che fare con l’account sull’app di incontro, nonostante la spunta blu che starebbe a segnalare un profilo verificato.

In conclusione, il profilo recentemente apparso sulla piattaforma è decisamente un fake.