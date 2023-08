Lo staff di Maria De Filippi è al lavoro da un po’ per preparare la prima edizione di Temptation Island Winter. Secondo voci di corridoio, sono cinque i nomi delle conduttrici in lizza per guidare la versione invernale del programma delle tentazioni.

Temptation Island Winter: spuntano le cinque conduttrici in lizza

Temptation Island Winter è la novità più attesa della stagione 2023/2024 di Mediaset. Il programma delle tentazioni in versione invernale dovrebbe debuttare a gennaio, ovviamente su Canale 5. Lo staff di Maria De Filippi è al lavoro da un po’ e nelle ultime ore sono spuntati i nomi delle cinque conduttrici in lizza per portare in tv uno spettacolo degno di nota.

I nomi delle cinque conduttrici in lizza per Temptation Island Winter

Secondo il settimanale DiPiù, lo staff di Maria De Filippi sta valutando cinque conduttrici. Sono tutte donne, quindi, se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, significherebbe che Filippo Bisciglia è fuori. Il primo nome è quello di Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi e grande amica della Queen Mary. Si ipotizza, però, che Temptation Island Winter potrebbe andare anche alla padrona di casa, ossia la De Filippi. Questo sarebbe un colpaccio. Il terzo nome è quello di Lorella Cuccarini, già docente di canto di Amici, mentre il quarto è Ilary Blasi, orfana dell’Isola dei Famosi.

Temptation Island Winter: il nome a sorpresa

Mentre i nomi delle conduttrici che abbiamo elencato fino ad ora non sono una sorpresa, il quinto provoca un vero e proprio effetto ‘wow’. Si tratta di Raffaella Mennoia, autrice di alcuni dei programmi della De Filippi, Temptation Island compreso, e grande amica della presentatrice. Neanche a dirlo, i fan fanno il tifo soprattutto per due nomi: Maria e Raffaella.