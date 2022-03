Marica Pellegrinelli ha un nuovo amore: la reazione di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli sembra aver finalmente trovato la serenità in amore. Tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Marica Pellegrinelli ha ritrovato la serenità tra le braccia del proddutore discografico e dj William Djoko e sembra che il suo ex marito, Eros Ramazzotti, sia completamente d’accordo.

Marica Pellegrinelli e William Djoko: la reazione di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli è uscita allo scoperto con William Djoko, con cui sembra aver ritrovato la felicità dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti e una relazione burrascosa con Charley Vezza.

Secondo indiscrezioni il cantante italiano ritiene che il nuovo compagno della modella sia “un bravo ragazzo” e sarebbe sereno nel vederlo stare accanto ai suoi figli e aver acquisito con loro una sorta di routine familiare.

La rottura

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti si sono lasciati pacificamente e lo stesso cantante ha preso le difese della modella quando qualcuno l’ha accusato di averlo tradito causando la loro rottura.

“ Nella mia vita Eros avrà sempre rilevanza.

Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata“, ha dichiarato Marica Pellegrinelli, e ancora: “ Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaela è stata cercata per amore.

Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni“.

Oggi la modella sarebbe serena accanto a William Djoko e in tanti si chiedono se prima o poi i due andranno a vivere insieme.