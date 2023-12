Marta Fascina, in vista del Capodanno 2023, ha condiviso sui social gli auguri che Silvio Berlusconi ha fatto agli italiani nel 2022. Un video che oggi, vista la scomparsa del Presidente, assume un significato diverso. Ovviamente, la ‘vedova’ ha aggiunto una sua personalissima dedica.

Marta Fascina condivide gli auguri di Silvio Berlusconi

Via Instagram, Marta Fascina ha voluto ricordare il suo adorato Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni. La ‘vedova’, dopo un lungo silenzio, è tornata attiva nel mondo virtuale nei giorni delle festività natalizie, per omaggiare il grande amore della sua vita. In vista del Capodanno, Marta ha ricondiviso un video del Presidente del 2022.

La dedica di Marta Fascina a Berlusconi

A didascalia del filmato che ritrae gli auguri che Berlusconi ha rivolto agli italiani per il Capodanno del 2022, la Fascina ha scritto:

“Amore mio, l’augurio più bello, più sentito, più vero, più sincero resterà solo e sempre il tuo! Tu sei e resterai sempre l’unico eterno Presidente”.

Per Marta Silvio è stato e continuerà ad essere l’unico Presidente.

Cosa dice Berlusconi nel video?

Nel video condiviso da Marta Fascina sui social, Berlusconi dichiarava:

“Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un Natale festoso e sereno e di riuscire a realizzare nel nuovo anno i sogni e i progetti che portate nella mente e nel cuore per voi e per le persone che amate. Tanti auguri dunque da me, da questo ragazzo un po’ stagionato che però ha il cuore sempre sempre giovane”.