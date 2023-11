Marta Fascina: cosa le ha detto Berlusconi la notte prima di morire?

A distanza di qualche mese dalla morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha rilasciato la prima intervista. La vedova ha rivelato cosa le ha detto il Presidente la notte che ha preceduto la sua scomparsa.

Intervistata dal Corriere della Sera, Marta Fascina ha raccontato un po’ come ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita. Dopo la morte di Silvio Berlusconi si è chiusa nel silenzio, tanto che ha ammesso che non riesce ancora a superare il lutto. D’altronde, ha perso “colui che mi ha regalato incondizionatamente e quotidianamente gioia e amore“. Cosa le ha detto il Presidente la notte prima di morire?

Marta ha rivelato che, la notte prima di morire, Berlusconi le ha confermato il grande amore che nutriva nei suoi confronti. Ha dichiarato:

“Mi ha detto ‘ti amo’ e mi ha ribadito quanto fossimo indispensabili l’uno per l’altra. Mentre nell’ultimo istante, il più terribile, quello che ho stampato nella mente e nel cuore, mi ha stretto forte la mano”.

Oltre a svelare cosa le ha detto Berlusconi prima di morire, Marta Fascina ha anche sottolineato che il compagno ha lavorato fino all’ultimo giorno. Ha dichiarato:

“Preparava la sua candidatura per le Europee, in tutte le circoscrizioni; sentiva e riceveva dirigenti di partito, alleati, amici di una vita; esponeva le sue argomentazioni sulla drammaticità dei focolai di guerra sparsi nel mondo. In più verificava quotidianamente l’andamento delle aziende e si occupava di politica estera, la sua grande passione”.