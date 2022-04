Mascherine al chiuso, Costa: “Valutiamo la proroga dell’obbligo in alcuni luoghi”

"Anche se togliessimo l'obbligo, sono convinto che molti cittadini continueranno a indossare le mascherine se lo ritengono opportuno", dichiara Costa.

Mentre si dibatte sull’ipotesi di quarta dose, l’opinione pubblica è divisa sulla possibilità di togliere l’obbligo di mascherine al chiuso: il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, fa sapere che si sta valutando una proroga almeno in alcuni luoghi.

Mascherine al chiuso, il commento del sottosegretario Costa

“Stiamo valutando i luoghi in cui sarebbe opportuno prolungare l’uso delle mascherine al chiuso come i mezzi di trasporto“, dichiara il sottosegretario alla Salute. Costa, inoltre, si è detto convinto che “molti cittadini continueranno a indossare le mascherine se lo ritengono opportuno anche se togliessimo l’obbligo”. Quindi ha sottolineato: “Credo che da parte dei cittadini dopo due anni di pandemia ci sia una responsabilità diversa”.

Dall’1 maggio dovrebbe decadere l’obbligo di mascherina al chiuso, ma il Governo sarebbe al lavoro per considerare l’ipotesi di proroga. Intervenuto a Rai News24, il sottosegretario Andrea Costa ha aggiunto: “Molti ancora indossano la mascherina all’aperto e per quelle al chiuso credo che ci siano le condizioni per trasformare un obbligo in una raccomandazione.

Dopo due anni di pandemia, regole e restrizioni, penso sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani“.