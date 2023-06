Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario sono stati pizzicati insieme a Capri. La coppia si frequenta dalla scorsa estate, ma soltanto negli ultimi tempi hanno deciso di uscire allo scoperto.

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario pizzicati a Capri

Il settimanale Chi ha beccato Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario a Capri. Insieme dalla scorsa estate, soltanto negli ultimi tempi hanno deciso di non scappare più davanti al flash dei fotografi. L’attore di Mare Fuori e la ballerina professionista di Amici fanno sul serio.

Massimiliano ed Elena: fuga romantica a Capri

Massimiliano ed Elena sono stati beccati appena sbarcati in Piazzetta a Capri. In tenuta sportiva, sono quasi passati inosservati e si sono diretti presso l’albergo che hanno scelto per il pernotto. Poco dopo, sono usciti dall’albergo e si sono concessi una fuga in barca.

I paparazzi del settimanale Chi li hanno immortalati mentre si abbracciano in barca, contenti di essersi riusciti a ritagliare un momento solo per loro. Proprio recentemente, Massimiliano ha rivelato: “Questo periodo è fatto di esplosione di soddisfazioni sia dal punto di vista seriale sia cinematografico, ma resto con i piedi per terra e con la testa sul lavoro. (…) Oggi può risultare difficile ritagliarmi dei momenti di intimità“, ha dichiarato Caiazzo durante la premiazione ai Nastri d’Argento.