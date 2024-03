Massimo Ceccherini: la confessione sui soldi

Massimo Ceccherini ha parlato della sua vita turbolenta, dai problemi con l’alcool a quelli economici. Ha sperperato tutti i soldi che ha guadagnato con la sua carriera da attore, ma oggi è vivo e ringrazia Dio.

Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Ceccherini si è raccontato senza freni. L’attore, che si sente “tormentato da quando mi alzo fino a sera, sogni compresi“, ha avuto una vita turbolenta. Fino a otto anni fa, è stato nelle grinfie dell’alcool e ha speso tutti i soldi guadagnati. Oggi sta bene, ma quel demone è sempre dentro di lui e deve tenerlo a bada. Per fortuna c’è la moglie Elena:

Parlando dei soldi, Massimo Ceccherini ha candidamente ammesso:

“Ho debuttato a 25 anni, ho girato una cinquantina di film. Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati. Ebbi un momento difficile all’Isola dei famosi, volevo vivere un’avventura sperduto nell’isolotto a pescare, la mia passione, anche se non mi ci vedevo lì. Avevo buone possibilità di vincere ma la vittoria non fa parte di me. Mi scappò la bestemmia che rovinò tutto e mi cacciarono”.

L’avventura all’Isola dei Famosi è durata poco a causa di una bestemmia. In quel periodo, ad aiutarlo è stato Roberto Benigni:

Sempre in merito alla bestemmia all’Isola dei Famosi, Massimo Ceccherini ha lanciato una frecciatina ad Alessio Meluzzi. Ha dichiarato:

“Mi vergognai, ne dissi una non cento. Con me si amplifica e amplifica. Nessuno per strada mi ha detto che avevo fatto schifo. E’ una cosa nella natura dei toscani. (…) Alessio Meluzzi è un falso che non vi dico, mi chiamò al tempo del fattaccio. Mi passava i preti al telefono. Come se dovesse farmi un esorcismo. Mi leggeva pezzi della Bibbia, che tra l’altro conosco meglio di lui, ho un passato da Testimone di Geova, questo non l’avevo detto mai. Meluzzi voleva fare uno spettacolo con me, ma non capisce nulla del rapporto con Dio”.