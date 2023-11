Maurizio Battista, la moglie racconta i problemi di salute: "Ecco perché ci siamo riavvicinati"

La moglie di Maurizio Battista ha rotto il silenzio in merito alle cause del suo addio al marito.

La moglie di Maurizio Battista ha rotto il silenzio sulle cause del loro addio e sui motivi che, dopo un periodo di lontananza, li hanno spinti a riavvicinarsi e a convolare a nozze.

Maurizio Battista e la moglie: l’amore dopo la crisi

Di recente Maurizio Battista e sua moglie Alessandra Moretti sono convolati a nozze e per la prima volta lei ha svelato i motivi che avrebbero spinto lei e il padre di sua figlia a riavvicinarsi dopo un periodo di crisi.

“Ci siamo riavvicinati in un momento un po’ particolare; lui è stato molto male, ha avuto queste ulcere e nel momento del bisogno, mi sono accorta che comunque la cosa che conta di più nella vita sono le radici e quando riesci a piantarne di solide, a quelle ti devi aggrappare sempre. In quel momento ho capito che lui era la mia radice e io ero la sua. E quindi ho detto: è giusto così”, ha detto Alessandra Moretti, e ancora (in merito alle cause del loro addio):

“La nostra è una dimostrazione che nella vita si può sbagliare, si può cambiare. Che i grandi amori fanno un giro largo e poi ritornano”. Oggi i due sono marito e moglie e in tanti si chiedono se, in futuro, allargheranno ulteriormente la loro famiglia.