Da un giorno all’altro, anche Maurizio Mannoni è stato fatto fuori dalla Rai. Lo storico conduttore di Linea Notte, in onda sul terzo canale della televisione di Stato, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Maurizio Mannoni fuori dalla Rai: lo sfogo

Intervistato da Repubblica, Maurizio Mannoni ha parlato della sua cacciata dalla Rai. Il conduttore, volto molto amato di Linea Notte su Rai3, è attualmente in ferie forzate fino a quando non andrà in pensione. Si è ritrovato dall’essere quotidianamente impegnato con il lavoro a fare il nonno a tempo pieno. “Sono diventato un assiduo neo-frequentatore di giardinetti“, ha ammesso Maurizio.

Maurizio Mannoni: cosa è successo in Rai?

Maurizio è dispiaciuto e anche un po’ arrabbiato per quanto sta accadendo in Rai. Ha dichiarato:

“Come spettatore posso dire che fatico a riconoscere il servizio pubblico. E come me tanti di quelli che incrocio e mi chiedono: ma che cosa sta succedendo? (…) E’ un processo che non è cominciato adesso, ma che i vertici attuali mi pare abbiano aggravato. La fidelizzazione è un’operazione lunga e complessa: troncare di netto con conduttori e programmi che avevano una loro identità, un seguito, un certo appeal può sembrare facile – togli un po’ di roba che c’era prima e ne metti un’altra, badando solo alla fedeltà politica – ma rischi moltissimo”.

Mannoni ha sottolineato che la rivoluzione in Rai non è iniziata con il nuovo Governo, ma è stato quest’ultimo a peggiorare la situazione. Ha aggiunto.

“Prima nel bene e nel male alcuni spazi venivano preservati: Rai3, anche nell’epoca berlusconiana, ha continuato a esistere pur fra mille difficoltà. Ora invece cosa resta? Sì, c’è il Tg3 che continua ad avere una linea e autonomia, ma poi poco altro”.

La Rai sta favorendo la concorrenza?

Maurizio non ha alcun dubbio: con questo atteggiamento la Rai non farà altro che favorire la concorrenza. Mannoni si riferisce soprattutto al terzo canale della tv di Stato, a “quella parte di Rai3 che non esiste più, senza fare nomi“. Il conduttore ha concluso consigliando al grande pubblico di guardare “Mentana, Floris, o anche Porro. In Rai, tranne Vespa, accade raramente di vedere qualcosa di non omologato, conduttori di grande personalità“. Il conduttore ha concluso: