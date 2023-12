Non sono scerto stati mesi facili quelli appena trascorsi da Andrea Giambruno. Lo scandalo dei fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia e la rottura con la premier Giorgia Meloni hanno fatto molto discutere e il giornalista si è trovato ad un tratto molto più solo. Ora, però, ha deciso di voler ritornare a Mediaset in qualità di conduttore. Giambruno avrebbe già avanzato una particolare proposta all’Ad dell’azienda, Pier Silvio Berlusconi.

Giambruno a Mediaset: la nuova possibile veste

Un incontro rapido prima di Natale, ma non solo per un semplice scambio di auguri. ‘Il Fatto Quotidiano’ racconta della richiesta avanzata da Andrea Giambruno nei confronti di Pier Silvio Berlusconi: “Voglio condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto”. La possibilità di vederlo in questa veste non sono poi così esigue, mentre pare quasi impossibile che per Giambruno possa aprirsi, almeno al momento, uno spazio al Tg5.

Giambruno a Mediaset: il ruolo di Meloni

Mediaset starebbe ragionando in questi giorni sul da farsi. Il rischio di danno d’immagine potrebbe frenare i vertici del Biscione che, però, nel frattempo hanno già contattato Berlusconi per informarlo in merito alle volontà di Giambruno. Un altro rischio, poi, è quello legato indirettamente a Giorgia Meloni: tutto quello che il giornalista potrebbe dire in onda potrebbe essere visto come un messaggio alla ex compagna.