Matteo Bassetti accusato da oltre 100 medici: chiedono all'Ordine un procedimento disciplinare

Guai in vista per Matteo Bassetti: 123 medici hanno firmato una denuncia a suo carico rivolta all'Ordine.

Oltre 100 medici si sono schierati contro Matteo Bassetti, chiedendo all’Ordine di sottoporlo a giudizio. Lui replica: “Li denuncio tutti”.

Medici contro Bassetti: chiesto un procedimento disciplinare

È guerra tra un folto gruppo di medici e il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino, Matteo Bassetti. In 123 professionisti hanno firmato una lettera indirizzata al presidente dell’Ordine della provincia di Genova, per chiedergli di sottoporre il collega a procedimento disciplinare dall’Ordine Professionale.

Il motivo? Un lungo elenco di violazioni che, secondo i firmatari, sono state commesse dal celebre infettivologo. I medici parlano di «violazioni delle più elementari norme del Codice Deontologico».

Tra le accuse principali, «aver attaccato i colleghi che volevano informare i loro pazienti sui vantaggi e svantaggi della inoculazione definendoli cattivi maestri» e l’aver «insultato i colleghi che in scienza e coscienza trattavano i loro pazienti con farmaci tradizionali».

Inoltre, Bassetti viene gravemente accusato di aver «propagandato la sicurezza e l’efficacia di un farmaco tutt’ora in via di sperimentazione», in relazione ai casi di BionTech-Pfizer e Moderna.

La risposta di Matteo Bassetti

La risposta dell’infettivologo non si è fatta attendere, ed è stata durissima. Questo il tweet nel quale ha parlato delle innumerevoli accuse rivolte verso di lui: