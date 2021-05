Melissa Satta, la liaison top secret continua: la showgirl beccata con Mattia Rivetti la nuova fiamma

Melissa Satta ha un nuovo amore? La showgirl sarebbe stata pizzicata a Venezia con la sua presunta nuova fiamma.

Stando ai rumor in circolazione Melissa Satta avrebbe una liaison in atto con l’imprenditore Mattia Rivetti, rampollo della famiglia che ha fondato il marchio Stone Island.

Melissa Satta: la liaison top secret

Melissa Satta e Mattia Rivetti stanno insieme? Al momento la questione non ha ricevuto conferme o smentite da parte dei due diretti interessati, ma i due sarebbero stati avvistati – in atteggiamenti inequivocabilmente intimi – durante un loro soggiorno a Venezia.

L’occasione sarebbe stato il doppio compleanno di Marica Pellegrinelli e Fiammetta Cicogna, entrambe nate il 17 maggio ed entrambe intenzionate a festeggiare a Venezia. Inizialmente Melissa Satta è finita al centro di un gossip per una sua presunta liaison con Matteo Rivetti, fratello di Mattia (e già sposato e con figli). La notizia ha mandato su tutte le furie la showgirl, che si è sbrigata a smentire tramite social.

Melissa Satta: la separazione da Boateng

Solo alcuni mesi fa Melissa Satta ha messo fine al suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox. I due, dopo un primo momento di crisi, avevano provato a rimettersi insieme ma purtroppo la liaison è durata meno di un batter di ciglia. Attraverso i social i due hanno ufficializzato la fine del loro rapporto affermando di voler mantenere rapporti pacifici per il bene del figlio Maddox.

Da sempre gelosi della propria privacy, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non hanno svelato perché si sono detti addio.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”

Melissa Satta: il divorzio

Dopo la rottura dal calciatore la showgirl ha affermato di considerare la fine del suo matrimonio un vero e proprio fallimento. Dopo aver smentito i numerosi rumor (quasi sempre infondati) sulle sue presunte liaison sentimentali, Melissa Satta ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente al suo bambino, Maddox, nato il 15 aprile 2014. “È un bambino pieno di energie, scatenato, ogni tanto mi chiedo dove sia l’interruttore. Credo, infatti, che la cosa migliore sia fare figli da giovani, si ha più energia. Maddox poi ha un bellissimo carattere, sono fortunata”, ha confessato Melissa Satta a proposito del suo amore per suo figlio.