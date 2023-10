Meloni: "Abbiamo davanti l'anno delle riforme. Dobbiamo spendere al meglio le risorse"

Dal PNRR, alle riforme, dal piano strategico per l’Africa, alla natalità… questi sono alcuni dei temi che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato all’attenzione durante l’intervento fatto al festival delle Regioni che è stato organizzato a Torino.

La premier ha evidenziato: “Quello che abbiamo davanti parallelamente è anche l’anno delle riforme con cui intendiamo cambiare l’architettura”. Ha poi osservato: “L’augurio è che il confronto sulle riforme possa essere nel concentrato sul merito e non su pregiudizi o preconcetti ideolog4ici”.

Meloni: “Abbiamo davanti l’anno delle riforme”

Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento ha anche puntato i fari sull’autonomia differenziata affermando che “Proseguirà senza stop. L’occasione per un’Italia più unita coesa e forte, per garantire a tutti i cittadini lo stesso livello dei servizi, per dare più poteri alle Regioni garantendo sempre coesione nazionale”. Sul PNRR ha dichiarato: “Il Pnrr definito nel 2021 non ha dato alle regioni il giusto peso in termini di programmazione, noi abbiamo deciso di intervenire in maniere diversa, vogliamo dare il più possibile una visione unitaria e strategica”.

Sulla sanità: “Serve un approccio diverso”

Non ultimo la presidente del Consiglio ha dedicato l’attenzione ad un altro tema centrale, ossia la sanità. A tale proposito ha spiegato che è necessario “un approccio diverso, più profondo, un confronto anche su come le risorse vengono spese, perché non basta spendere di più per risolvere problemi, se le risorse vengono utilizzate in modo inefficiente”.