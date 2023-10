Nel vertice a Bruxelles, il tema delle migrazioni è stato centrale. Giorgia Meloni ha enfatizzato l’importanza di rafforzare i confini esterni e stipulare accordi con i Paesi di transito. Il Consiglio europeo è unanime nell’approvare l’allocazione di nuove risorse per questo settore.

La premier Meloni: il disegno di legge a breve

Durante il Consiglio europeo, Giorgia Meloni chiarisce che non ci sono piani per il prelievo dai conti correnti – “alcuna norma per il prelievo dei conti correnti”, contraddicendo le voci dei giorni scorsi.

Invita i giornalisti a non seguire bozze e assicura che la Manovra è in fase avanzata, consigliando ai giornalisti di evitare: “di rincorrere le bozze, perché di bozze ce ne sono tante” e assicura che sulla Manovra si sta “lavorando bene”.

La premier afferma che non ci sono problemi significativi da superare, e quindi il disegno di legge sarà presentato al Parlamento nelle prossime ore.

Giorgia Meloni: il tema del blocco navale

Giorgia Meloni ha sottolineato che discutere di questo strumento senza conoscere il quadro di riferimento è prematuro, poiché il Mes richiama i vecchi parametri del Patto di stabilità. La premier Meloni ha evidenziato l’impegno per chiudere le nuove regole sulla governance entro l’anno.

La premier ha poi affrontato il tema del blocco navale, specificando che si riferisce a un’operazione europea in cooperazione con le autorità nordafricane. Ritiene che un blocco navale in acque nazionali permetterebbe un lavoro più efficace; l obiettivo principale, in ogni caso, è migliorare i rapporti con questi paesi per favorire future iniziative.