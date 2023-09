A Roma, durante l’assemblea di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni affronta la Manovra e le prossime iniziative del governo, sottolineando la sfida dovuta alle risorse limitate. Il premier evidenzia l’impegno per famiglie, redditi bassi e la stabilità finanziaria della sanità, annunciando anche importanti riforme e il piano Mattei per l’anno a venire.

La soddisfazione del premier per i risultati ottenuti

Il premier esprime orgoglio per l’Italia, sottolineando il miglioramento dell’economia, la maggiore credibilità internazionale e la speranza rinata nel paese. Parla dei mesi passati come incredibili e significativi per la sua leadership. Sottolinea l’importanza di governare e affrontare le sfide, soprattutto in vista delle elezioni europee, affermando che il suo governo mira a realizzare risultati significativi anche a livello europeo.

“Risultati impensabili, possiamo farlo anche in Ue” “Abbiamo raggiunto obiettivi impensabili in Italia, potremmo farlo anche in Europa”, sottolinea il premier facendo riferimento alle prossime elezioni europee.

Meloni: non rispondiamo alle provocazioni ci concentriamo sul futuro

Il presidente poi ribadisce quanto sia importante aver dimostrato di essere una squadra e anticipa sfide più difficili nel 2024. Sottolinea gli attacchi subiti, inclusi quelli ai suoi familiari, e la decisione di non rispondere alle provocazioni, concentrandosi invece sulla costruzione di una strategia a lungo termine per l’Italia. Infine, conferma che il congresso del partito avverrà dopo le elezioni europee, evitando di anticiparlo.