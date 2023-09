Esasperato, autista di un autobus aggredisce un ragazzino prendendolo per il collo

Sono preoccupanti le immagini riprese da un cellulare a Merano, in Alto Adige, che mostrano un autista di bus aggredire un ragazzino, prima strattonandolo e poi sbattendolo contro il mezzo. Sull’episodio, avvenuto domenica 24, sono in corso due inchieste: una della polizia e una della Sasa, la società di trasporto pubblico locale.

Autista bus aggredisce ragazzino: il caso

La Sasa, pur condannando ogni forma di violenza, afferma che l’autista era esasperato dal comportamento di alcuni ragazzini. Secondo l’azienda, che ha contattato alcuni testimoni, un gruppetto di giovani avrebbe molestato e importunato i passeggeri durante la salita sull’autobus, provocando l’intervento dell’autista che li avrebbe allontanati.

I ragazzini avrebbero però atteso l’uomo alla fermata al termine del giro del bus, lanciandogli contro degli oggetti. A quel punto sarebbe scattata la reazione violenta dell’autista che ha deciso poi di sporgere denuncia.

Le reazioni all’aggressione

A intervenire sulla questione è stata in primo luogo la Presidentessa di Sasa Astrid Kofler dicendo: “Questo episodio è preoccupante, purtroppo atti come questo ed aggressioni si ripetono in molti luoghi pubblici dell’Alto Adige. Siamo di fronte ad un vero e proprio problema sociale.”

Sui Social si sono scatenati inevitabilmente dibattiti e polemiche. C’è chi condanna il gesto dell’autista e chi è invece solidale con la situazione esasperante dei lavoratori del trasporto pubblico, continuamente alle prese con vandali e molestatori.