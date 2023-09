Messico, festa si trasforma in tragedia: volo per annunciare sesso del nascituro precipita, morto il pilota

Messico, festa si trasforma in tragedia: volo per annunciare sesso del nascit...

Messico, festa si trasforma in tragedia: volo per annunciare sesso del nascit...

Baby shower finisce in tragedia in Messico: pilota di un aereo rivela il sesso del nascituro, ma il mezzo precipita e perde la vita

Tragedia in Messico, in quella che avrebbe dovuto essere una festa colma di gioia e sorrisi per la rivelazione del sesso del nascituro. Uno di quei “baby shower” divenuti ormai di tendenza in tutto il mondo. Un elicottero, quello che avrebbe dovuto di fatto rivelare agli invitato il sesso del bimbo o bimba in arrivo, è precipitato. Il pilota ha perso la vita.

Baby shower finisce in tragedia in Messico: pilota di un aereo rivela il sesso del nascituro, ma il mezzo precipita e perde la vita

Il fatto è accaduto sotto gli occhi dei numerosi invitati, tutti armati di cellulare per riprendere la scena, che s’è tramutata in uno spettacolo dell’orrore, e sotto quelli degli sgomenti genitori, fino a pochi istanti prima in trepidante attesa di scoprire il sesso del nascituro.

Il pilota del velivolo avrebbe perso il controllo dell’aereo, finendo per precipitare in pochi secondi a pochi metri di distanza dal luogo del party. Luis Angel, questo il nome del pilota, che nello schianto ha perso la vita, aveva appena rilasciato la scia rosa nel cielo per annunciare la nascita di una bambina, quando le ali del mezzo si sono staccate.

Immediatamente ricoverato in ospedale, per il pilota non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. I video registrati nel corso del party, in particolar modo durante il volo dell’aeroplano, sono stati consegnati nelle mani degli inquirenti, a cui spetterà ora di fare luce sulla dinamica dell’incidente.

In un primo momento infatti, gli invitati non si sarebbero accorti dell’anomalia nel volo del mezzo, perché presi dai festeggiamenti per la scia rosa che aveva appena liberato in cielo. A generare panico tra gli ospiti alla festa sarebbe stato l’incendio divampato dopo lo schianto. Immediati i soccorsi per il pilota 32enne, che si sono rivelati però vani.