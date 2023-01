Messina Denaro, tifoso di F1 era stato scambiato nel 2021 con il latitante: passò tre giorni in cella

Si era recato in Olanda per guardare il GP di Formula 1, ma furono giorni da incubo. L'uomo era stato scambiato con Messina Denaro.

L’arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto dopo 30 anni di latitanza è stato accolto con giubilo da un intero Paese, ma non solo.

Eppure in pochi potrebbero ricordare che la cattura del boss mafioso fu al centro di un clamoroso errore da parte delle forze dell’ordine nel 2021.

Un tifoso di Liverpool, ma residente in Spagna era stato scambiato per il boss mafioso latitante, proprio nei giorni in cui si stava disputando il Gran Premio d’Olanda di Formula 1. L’uomo a causa di ciò visse per tre giorni un vero inferno.

Messina Denaro, nel 2021 un tifoso di F1 venne scambiato per il boss latitante

Il protagonista di questa disavventura si trovava nei Paesi Bassi con il figlio e un amico per assistere al weekend di corse che avrebbe poi portato al Gran Premio di Formula 1 di Zandvoort. L'”incidente di percorso” avvenne tuttavia in un ristorante dell’Aia dove l’uomo stava pranzando.

Fu in quel lasso di tempo che le forze dell’ordine irruppero nel locale per arrestarlo, bendando contestualmente le altre due persone che si trovavano con lui.

Queste ultime vennero subito rilasciate, ma così non fu per il “malcapitato” che venne trasferito in un carcere di massima sicurezza in seguito ad un mandato d’arresto europeo.

La scarcerazione

Fondamentale fu l’intervento del legale dell’uomo Leon Van Kleef che lo aveva riconosciuto in quanto amico di alcune persone da lui assistite in passato. Si è quindi adoperato affinché l’uomo venisse scarcerato e dopo tre notti passati in cella è stato finalmente liberato, ll tutto con tanto di scuse.

Alla testata The Guardian l’avvocato Van Kleef ha dichiarato: “Quando mi hanno detto che era stato arrestato perché si credeva fosse Matteo Messina Denaro, ho pensato che stessero scherzando. Voglio dire, il mio cliente è nato e cresciuto in Inghilterra e ha un accento di Liverpool incredibilmente forte. Era evidente fin dall’inizio che c’era stato un malinteso”.

Ha infine aggiunto: “Quando la moglie del mio assistito, inizialmente preoccupata, si è accorta che si trattava di un malinteso e che suo marito era stato arrestato con l’accusa di essere Matteo Messina Denaro, non riusciva a smettere di ridere”.