Meteo: assaggio di primavera, ma preoccupa la siccità

L’anticiclone di San Valentino che ha “forato” le nubi sul paese resiste e c’è un assaggio di primavera, ma preoccupa la siccità.

In molte zone dell’Italia e fino a domani tempo bello ma la carenza idrica è un problema, specie al Nord dove rischia di innescare grossi guai per l’estate 2023.

Cosa succederà oggi e domani sull’Italia

Per la giornata di oggi, 16 febbraio si registrano nubi basse sin dal mattino su Liguria e regioni tirreniche, il tutto con un lieve calo termico nelle aree meno soleggiare o nebbiose.

Le massime però sono molto miti altrove, fin verso i 16-17 gradi. Le nuvole sono in graduale aumento su Sardegna e Sicilia e per domani, venerdì 17, si prevedono nebbie al Nord con nubi basse sulla valle padana, in Liguria e lungo le coste adriatiche, anche se nel contesto generale di un tempo ben soleggiato. Buone notizie dunque? Non, affatto, perché questa anomalia in particolare sulle Alpi occidentali porterà lo zero termico ad oscillare tra i 3000 e i 3400 metri di quota.

Assaggio di primavera ma preoccupa la siccità

Il sunto è che il paese da ormai due giorni è nel pieno di un campo anticiclonico che sta “regalando giornate stabili e in gran parte soleggiate”. E se in Sicilia il forte maltempo dei giorni scorsi è un ricordo in molte regioni del Nord il problema della siccità risulta ancora più incentivato da questa situazione anomala.