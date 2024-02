Meteo di martedì 20 febbraio

Che tempo farà quest’oggi, martedì 20 febbraio 2024 in Italia? In molte regioni della penisola, il meteo risulterà essere instabile. Ma cerchiamo di capire meglio tutte le previsioni per questa nuova giornata del mese qui di seguito.

Previsioni del tempo di oggi

Iniziamo dal meteo per le regioni del nord dove il cielo sarà perlopiù soleggiato. Anche se in Emilia Romagna potrebbero essere presenti un po’ di nuvole. La giornata inizierà con un po’ di nebbia in Lombardia e in Veneto. In Abruzzo ed in Molise potrebbero esserci dei rovesci di pioggia durante la mattina mentre successivamente il cielo tornerà più sereno, come in tutta la zona centrale d’Italia.

Maltempo al sud ed isole

Il maltempo si verificherà soprattutto al sud e sulle isole, in particolare al pomeriggio. Si potrebbero verificare delle piogge in Sicilia, nella Sardegna meridionale ed in Calabria. Non si escludono temporali. Durante la serata di oggi, le piogge ed i rovesci arriveranno più a sud dove i venti saranno comunque moderati mentre le temperature massime saranno leggermente in calo.

