Lui ha detto che non morirà "per" ma "con" il Parkinson: Michael J. Fox sta sempre peggio e lo ha confessato

Non morirà della malattia ma “con” essa, Michael J. Fox sta sempre peggio: “Non arriverò ad 80 anni con il Parkinson”. L’intervista-verità dell’attore alla Cbs mette in luce una terribile realtà sulla malattia che lo ha colpito e sulle quale le ricerche sono avanti ma non in maniera risolutiva. Il dato è che le condizioni di salute dell’attore stanno peggiorando. Lo ha detto lui stesso in un’intervista-verità a Cbs Sunday Morning, in onda il 30 aprile.

Michael J. Fox sta sempre peggio

Il 61enne ha ammesso che sta diventando sempre più difficile convivere con il Parkinson. Ecco, Michael non è più quel giovane e dinamico protagonista della trilogia di Ritorno al Futuro. Il faccia a faccia con la giornalista Jane Pauley diffuso dalla Cbs è stato duro. Fox “mostra tremore, difficoltà nel parlare, instabilità posturale”. L’attore lotta contro la malattia dal 1991, quando aveva solo 29 anni e gli fu diagnosticata una grave forma di Parkinson giovanile. Nel 1998 il suo stato di salute venne asseverato.

“Ogni giorno è sempre più difficile”

“Sta bussando alla porta sarò franco, sta diventando sempre più difficile, ogni giorno è più difficile, purtroppo è così”. Dopo un intervento alla spina dorsale per rimuovere un tumore benigno Michael aveva avuto anche una frattura ad una mano e varie lesioni alla faccia. “Le cadute possono diventare letali con il Parkinson, come l’aspirazione del cibo e prendersi la polmonite. Tutte queste sottili cose che ti portano alla… Non si muore di Parkinson, si muore con il Parkinson. Non arriverò a 80 anni”.