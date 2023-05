Michela Murgia, dopo aver annunciato in un’intervista di avere un cancro al rene e aver parlato del suo modo di affrontare la malattia, ha voluto ringraziare tutti su Instagram.

Michela Murgia, l’annuncio della sua malattia

Michela Murgia ha rilasciato un’intervista ad Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, che ha colpito tutti. “Dal quarto stadio non si torna indietro“, così la scrittrice ha annunciato di avere un cancro al reno e ha spiegato di aver scelto di curarsi con “un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti“. In questa intervista Michela Murgia ha parlato della sua malattia con grande lucidità e ha ricevuto moltissimi messaggi di affetto.

Michela Murgia, i ringraziamenti su Instagram: “Ho letto tutto e ricorderò”

Michela Murgia ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto e ha deciso di ringraziare tutti su Instagram. “Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tuttə, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero” ha scritto la donna. Sono tantissimi i commenti che ha ricevuto anche da parte di personaggi noti al pubblico. Nelle sue storie di Instagram ha scelto di condividere delle foto in cui è insieme alle sue amiche.