Michele Bravi ad Amici

Secondo i rumor in circolazione Michele Bravi potrebbe presto diventare uno dei nuovi insegnanti di Amici di Maria De Filippi.

Al momento la notizia resta soltanto un rumor, ma è noto che tra lui e la conduttrice Maria De Filippi vi sia da sempre una grande simpatia e infatti il cantante è stato spesso ospite all’interno del programma. Secondo le voci in circolazione Bravi potrebbe andare a sostituire Anna Pettinelli come insegnante di canto, ma al momento sulla questione né lui né la professoressa di Amici hanno confermato la notizia. I fan sono in trepidante attesa di saperne di più, e in tanti sperano di vedere Bravi all’interno del programma.

Michele Bravi: l’incidente

Michele Bravi sembra essere riuscito lentamente a riprendersi dopo l’incidente avuto nel 2018 e in cui ha perso la vita una donna. Il cantante ha recentemente ammesso di essere grato ai colleghi e a Maria De Filippi che lo avrebbero spinto a tornare a esibirsi.

“Adesso voglio dire una cosa e non la dico per piaceria, ma perché ci credo davvero. Maria tu sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedermi ‘come stai?’.

E io qui riesco per la prima volta a rispondere alla domanda ‘come sto’. E ti devo ringraziare tantissimo, devo ringraziare anche i miei colleghi che mi hanno aiutato tanto a tornare sul palco”, ha ammesso il cantante durante la sua ultima esibizione ad Amici.