Michelle Hunziker e Eros di nuovo insieme? Lui rompe il silenzio

Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio mettendo a tacere ancora una volta i rumor riguardanti la sua vita privata.

Dopo l’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si è sparsa la voce di un presunto ritorno di fiamma tra la showgirl e il suo storico ex, Eros Ramazzotti. Sulla questione è intervenuto lo stesso cantante.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: la smentita

Da settimane circolano indiscrezioni riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo ex marito, Eros Ramazzotti. Sulla questione è intervenuto lo stesso cantante che, nelle ultime ore, ha confermato di essere single. Ancora una volta infatti Eros Ramazzotti è stato immortalato da alcuni fotografi mentre si trovava in compagnia di un’amica e per questo il cantante ha voluto precisare che, al momento, non sarebbe presente nessuno di speciale al suo fianco.

“Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free“, ha scritto il cantante nelle sue stories. Dunque tra lui e l’ex moglie Michelle Hunziker non sarebbe in atto alcuna storia d’amore e, al momento, risulta che i due siano entrambi single.

Michelle Hunziker: l’addio a Tomaso Trussardi

Alcune settimane fa la showgirl ha confermato la fine della sua unione (durata per oltre 10 anni) con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste.

I due non hanno svelato i motivi dietro alla loro separazione e hanno annunciato di voler mantenere la massima privacy sull’argomento. “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato, non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, hanno fatto sapere i due via social.

Michelle Hunziker a Milano

Secondo indiscrezioni la showgirl, dopo l’addio a Trussardi, sarebbe andata a vivere a Milano insieme alle figlie, mentre l’imprenditore sarebbe rimasto a Bergamo.