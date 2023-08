Micol Incorvaia, ex concorrente del GF Vip, si è ritrovata nelle scorse ore una “brutta sorpresa” online: qualcuno è infatti riuscito a modificare alcune sue foto, facendo in modo che l’influencer apparisse senza veli.

Micol Incorvaia senza veli: l’ex gieffina vittima di deepfake

Micol Incorvaia, ex concorrente del GF Vip è stata vittima di deepfake, come lei stessa racconta sui social:

“Sono stata vittima di DeepFake. È stata presa la mia ultima foto postata e manomessa e pubblicata, ritraendo me totalmente nuda. Nudo integrale. Nella foto originale io indossavo un costumino sotto e una t-shirt sopra, un top”.

L’influencer l’ha presa con ironia

L’ex gieffina però non si è scagliata contro i responsabili di questo gesto, ma anzi, in maniera molto civile e matura ha commentato la vicenda con leggerezza e ironia: ” Mi sento talmente pulita e tranquilla con la coscienza che la cosa non mi fa male e vorrei non lo facesse nemmeno a voi. Mi hanno fatto due bocce così, mi hanno fatto fare un figurone, ringraziamoli”.

Cos’è il deepfake

Il deepfake è una tecnica per la sintesi delle immagini che richiede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La pratica combina e sovrappone immagini e video a contenuti già esistenti e reali, creando un effetto molto realistico. Ovviamente è illegale, perchè tale manomissione cela un furto d’identità, oltre a costituire un danno d’immagine e ovviamente una violazione della privacy delle persone coinvolte.