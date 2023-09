Berlino è pronta a stanziare diverse centinaia di migliaia di euro per aiutare l’Italia e le Ong nel progetto di accoglienza per i migranti.

Finanziamenti per i migranti in arrivo da Berlino

Il governo tedesco è pronto a chiudere un finanziamento da centinaia di migliaia di euro per un progetto di assistenza a terra di migranti in Italia, e uno per una Ong che opera salvataggi in mare – senza specificare il nome dell’ente.

A darne la notizia è stato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco, rispondendo alle domande sulla situazione dei finanziamenti tedeschi alle Ong che salvano migranti nel Mediterraneo.

Le parole del ministero degli Esteri tedesco

«Il ministero degli Affari Esteri federale sta attuando un programma di sostegno finanziario istituito dal Bundestag. L’obiettivo è quello di sostenere sia il soccorso civile in mare che i progetti a terra per le persone soccorse in mare. Abbiamo ricevuto diverse richieste di finanziamento. In due casi l’esame delle domande è già stato completato. L’erogazione dei fondi, in questi due casi, è imminente».

Così il portavoce rassicura, garantendo l’impegno che Berlino sta mettendo nella faccenda.

Lo stupore di Palazzo Chigi

Una notizia che ha lasciato non poco stupore nei membri del governo italiano, che hanno definito come «una grave anomalia» il finanziamento da parte della Germania di attività di ONG sul territorio italiano.